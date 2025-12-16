次回の「踊る！さんま御殿!!」は12月23日（火） 19時00分〜22時54分放送！お楽しみに！【年末爆笑さんま御殿！！おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭】【1組目】今年がんばった有名人 パート?河内大和タイムマシーン3号CHIKA（HANA）手越祐也（T.N.T）NAOKO（HANA）中島ひとみ野呂佳代ヒロミFurutatsu（T.N.T）ホラン千秋槙田紗子松井ケムリ（令和ロマン）ミニタニ【2組目】今年がんばった有名人 パート?桐生祥秀小峠英