12月15日、嵐の二宮和也が、女優の白本彩奈とともに、2026年1月2日から放送されるDHCの新CMに出演することがわかった。二宮と白本は初共演となる。「新CMは、同社の企業目的『しあわせを、ふつうに。』をテーマに、日常にある『しあわせ』をあらためて見つめ直す内容です。1月2日に日本テレビ系で中継される『第102回東京箱根間往復大学駅伝競争』や、DHCの特設サイト、DHC公式SNSなどで公開される予定で、12月16日より、CMの一