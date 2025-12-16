Re:nameが、結成10周年記念日となる2026年3月25日にオリジナルアルバム『1626』をリリースすることを発表した。前作『GENIUS FOOL』から約1年1ヶ月ぶりの待望のニューアルバム。アルバムタイトルの『1626』は、2016年に当時16歳だった現メンバー3人で結成して、同じメンバーで来年26歳になるという、10周年をストレートに感じさせるものとなっている。同時にジャケット写真も公開された。同作品はシングルとしてリリースしてきた「