「エッジをきかせすぎず、今っぽさを添えられる“丁度イイ”ウルフヘアってあるの？」「トレンド感をほどよく取り入れたいけれど、頑張っておしゃれをしている感はイヤかも」40・50代のそんな気分にぴったり合いそうなヘアスタイルが、「ナチュラルウルフ」です。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、女性らしい柔らかな雰囲気のナチュラルウルフをご紹介します。 頑張りすぎ感はないけど、おしゃれ！