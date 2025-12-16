元「モーニング娘。」の石川梨華がイメチェン姿を披露し、称賛の声が集まっている。１６日にインスタグラムで「髪切った結構ばっさり切ってスッキリしました」と書き始めると、肩下まで伸びていた髪を肩までバッサリ切ったイメチェン姿をアップ。「いつもありがとうございます！前髪は今のところ久しぶりに伸ばしてみようと思ってる！」と続けた。この投稿にファンからは「おぉぉバッサリだね可愛い」「めっちゃ可愛いです