すりぃが2026年3月3日、一夜限りのワンマンライブ＜THREEE CHEERS FOR THREEE vol.3＞を開催することが発表となった。これは本日12月16日に東京・EX THEATER ROPPONGIで開催された2年ぶりのワンマンライブツアー＜火鳥＞のファイナル公演のステージ上でアナウンスされたものだ。3月3日は、すりぃにとって重要な記念日。元々はバンドマンとして活動していたすりぃ が一念発起して上京し、ボカロPとして音源リリースした3月3日＝すり