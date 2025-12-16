23日発売のファッション雑誌『ViVi』2・3月合併号（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」2025年下半期・各部門全ランキングが、発表された。【画像】イケメンオーラ半端ない⋯ADULT部門の1位に輝いた松村北斗NOW部門では松田元太（Travis Japan）、NEXT部門（22歳以下）では岩瀬洋志、ADULT部門（30歳以上）では松村北斗（SixTONES）がそれぞれ初の首位に輝いた。全ランキングは、以下の通り