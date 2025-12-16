「グランプリ・ＳＧ」（１６日、住之江）レースの開催を前に、中央ホールでオープニングセレモニーが盛大に行われた。グランプリ応援マネージャーで元ＡＫＢ４８の人気タレント、福留光帆（２２）も登場。花束を贈呈した。脚線美光る衣装でキュートな笑顔を振りまく姿に、ＳＮＳなどでは「すっごいキラキラしてた」、「生みったんで癒された」、「めちゃかわいかった」、「本物やんか」、「いい女すぎる」との声が寄せられて