俳優・伊原剛志（61）が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。夫婦別姓問題について私見をつづり、さまざまなコメントが寄せられている。伊原は「夫婦別姓選択出来るんだったら別姓にしたい人はするしたくない人はしないそれでええんちゃうの？何が問題？？？」と投げかけた。ユーザーからは「別に問題ないんですけど、戸籍を元にできている制度が多すぎるので、それを修正するのが大変でしょうね」「私の