妻夫木聡主演のＴＢＳドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」が１４日に最終回を迎えた。引退危機から復活したロイヤルファミリーと騎手野崎翔平（市原匠悟）が５歳イヤーのジャパンカップを制し、有馬出走に滑り込んだ。馬主中条耕一（目黒蓮）がロイヤルファミリーのラストランを宣言。椎名善弘（沢村一樹）の天皇賞馬レインボーキャンプ、無敗で３冠制覇した椎名展之（中川大志）の３歳馬ソーパーフェクトが立ちはだかった。