ジャルパックは、「JALダイナミックパッケージ クリスマスセール」を12月12日午前10時から25日午後11時57分まで実施している。国内ダイナミックパッケージが10％オフとなる。上限は1人1泊につき4,000円で、オプション代金は含まない。宿泊施設限定クーポンなどのクーポンとの併用ができる。旅行期間は12月13日から2025年12月19日出発分かつ2026年1月20日帰着分まで。特設ページからの予約のみが割引対象となる。幼児は対象外で、10