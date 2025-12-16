バイオテクノロジーを使って開発された食品として、遺伝子組み換え食品と遺伝子編集食品が知られています。日本では、2019年から遺伝子編集食品の販売や流通に関する届け出制度が始まりました。一方、遺伝子組み換え食品の生産は国内では認められていません。では、遺伝子編集食品と遺伝子組み換え食品は何が違うのでしょうか。まず、遺伝子組み換え食品は、別の生物の遺伝子を組み込むことで遺伝的性質の改良を行った食品です。現