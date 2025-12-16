一年の締めくくりとして楽しみにしている人も多いと思われる、『NHK紅白歌合戦』。第76回となる今年の出演者が続々と発表される中、期待されていた嵐の出場は「ない」ということが分かった。今年はSTARTO ENTERTAINMENTからKing ＆ PrinceとSixTONESの出場が決まっており、同事務所からのアーティスト出場は3年ぶりとなる。【写真】活動休止中に“牧場デート”を美女と楽しんだ大野智NHKも嵐へ『紅白』オファー「15日未明に『サ