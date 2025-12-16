ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)の大ヒット御礼トークショーが16日、神奈川で開催され、柴咲コウ、川口春奈、茅島みずき、鈴木保奈美が登壇した。鈴木保奈美、川口春奈、柴咲コウ、茅島みずき○柴咲コウがお正月に配っていたモノ――年末年始の過ごし方を教えてください。柴咲:割と毎年、おせちを作って、しっかりと「今年一年ありがとうございました」「新しい一年ようこそ」という古風な過ご