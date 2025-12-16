タレントの上沼恵美子と香取慎吾が１６日放送のフジテレビ系特番「星になったスターたち」（午後７時）に司会として出演。今年亡くなったスターたちをしのんだ。今年３月１日に８０歳で亡くなった名司会者・みのもんたさんについて「みのもんたさん…。世界一忙しい方だったかも分かりませんね。頭、下がりますよね」と同じ司会者として、しみじみ振り返った上沼。「（自分が）東京の番組に来てて（楽屋を）コンコンとするか