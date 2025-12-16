【新華社香港12月16日】中国外交部駐香港特別行政区特派員公署の報道官は15日、香港特区の裁判所が「外国勢力と結託して国家安全を害する罪」や「扇動的出版物の出版共謀罪」に問われた黎智英（れい・ちえい）被告に下した有罪判決を断固支持すると表明した。英国やオーストラリア、米国、ドイツ、欧州連合（EU）および一部の政治家に対しては、今回の判決を批判し、香港の司法を中傷したとして強烈な不満と断固とした反対を表明