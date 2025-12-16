インタビューに答えるカロリナ・コストナーさんフィギュアスケート男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）を指導する五輪女子銅メダリスト、カロリナ・コストナー・コーチ（イタリア）が16日、愛知県内で共同通信の取材に応じ、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪に向けて「演技全体の質や完成度を高める余地は十分にある」と期待感を示した。今月のGPファイナルでショートプログラムの自己ベストを4季ぶりに更新した