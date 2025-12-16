16日午後、鹿児島市の市道で車が小学生と接触し、ケガをさせて逃走しました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。（記者）「現場は小学校の前のこの横断歩道です。下校中の小学生と接触した車はそのまま立ち去ったということです」事故があったのは鹿児島市宇宿の市道です。警察によりますと、16日午後3時ごろ、下校中に横断歩道を渡っていた小学校低学年の男子児童に車が接触する事故がありました。児童が通う小学校