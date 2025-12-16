契約更改交渉後、写真撮影に応じるロッテの藤原＝16日、ZOZOマリンスタジアムロッテの藤原恭大外野手が16日、ZOZOマリンスタジアムで契約交渉を行い、今季から3300万円増の年俸8千万円で更改した。7年目にして初めて規定打席数に到達し、打率2割7分1厘をマーク。来季について「最多安打、首位打者、ゴールデングラブ賞、ベストナインを取りたい」と目標を掲げた。国内フリーエージェント（FA）権を行使せずに残留した藤岡裕大