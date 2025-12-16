12月16日、俳優の柴咲コウが、神奈川県内で行われたABEMA連続ドラマ『スキャンダルイブ』の大ヒット御礼トークショーに、共演の川口春奈、茅島みずき、鈴木保奈美らと共に出席した。【映像】『スキャンダルイブ』大物俳優からのセクハラシーン＆性加害を受けた元タレントの告白イベントでは、来場者から寄せられた質問やアンケートをもとに和やかなトークが展開された。その中で「2025年を漢字一文字で表すと？」と問われた柴