ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。12月9日（火）の放送では、ニューアルバム『New Emotion』に収録されている「Too Much」の攻めた歌詞に言及していきました。（左から）NINA、RIO、MAYA――「Too Much」のヤバい歌詞と