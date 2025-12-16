気象庁などは、河川の氾濫といった4つの災害を5段階のレベル分けで示すなどした新たな防災気象情報について、2026年5月下旬から運用を始めると発表しました。新たな防災気象情報では「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について、5段階のレベルに分けて発表し、「特別警報」と「警報」の間にレベル4「危険警報」が新設されます。「洪水」の警報や注意報は廃止となり、全国400余りある「洪水予報河川」では川