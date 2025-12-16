米雇用統計待ちでドル円小動き、ユーロとポンドは指標に反応＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル円の下げが一服している。東京市場ではリスク回避の動きとともに155円台前半から154円台後半へと下落した。しかしロンドン時間に入ると米雇用統計を控えて様子見ムードが支配的。ドル円も154円台後半で下げ渋りとなっている。ポンドとユーロは対照的な指標結果を受けて動意がみられた。英雇用統計で週