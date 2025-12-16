前の話を読む。元部長の妻は、横田と関係を持った証拠をつかんでいた。サトコは「その事実と部下へのパワハラが解雇の原因だ」と話す。横田はというと…キープしている数ある男性のひとりから呼び出され…。■男性から呼び出された理由は？■突如現れた女性の正体…■婚約者がいる男性との関係を責められる■保身に走る男性にショック3番目にキープしている男性から呼び出された横田。会ってすぐ、いつものように男性に甘えると、