将棋の第５１期棋王戦挑戦者決定二番勝負第１局が１６日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた。後手の増田康宏八段が斎藤明日斗六段に８０手で勝利し、２月８日に開幕する五番勝負への挑戦権を獲得した。この日の一局の戦型は相掛かりだったが、前例のない難しい将棋になり「珍しい形だった。序盤から有利な展開に持っていけたら」と反省した。前期に続いての挑戦。「初めての和服での対局で、その経験ができたことが貴重」と