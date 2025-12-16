■これまでのあらすじ夫の冷たい態度に心をすり減らしていた妻は、密かに購入した宝くじが3億円当選していると知り、この事実だけは夫に告げまいと決める。倹約家の夫からお茶会を「無駄」と切り捨てられ小遣いを減らされても、妻は節約してママ友との時間をこっそり楽しんでいた。しかし、その姿を偶然夫に見られてしまう。「コーヒー一杯だけ」と伝えても夫はレシートを求め、「家庭を支えているのは俺だ」と妻の言葉を受け入れ