こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4388」。おとめ座の方向、約6000万光年先にあるNGC 4388は、「おとめ座銀河団」を構成する1000個以上の銀河のひとつです。渦巻銀河に分類されてはいますが、渦巻腕（渦状腕）は不明瞭で、塵（ダスト）の豊富な暗い雲が網のように広がっています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4388」（Credit: ESA/Hubble & NASA, S. Veilleux, J. Wang