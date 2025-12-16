政府が物価高対策として各自治体に活用を推奨している「お米券」。新潟市はコメに限らない支援が必要として「お米券」を採用せず、全市民に対して3000円の現金給付を行う方針です。12月16日、市議会でこの現金給付事業が盛り込まれた追加の補正予算案が提出されました。16日に開かれた12月市議会。中原市長は追加の補正予算案を提出しました。〈新潟市中原八一市長〉「物価高騰対応分としてコメなど の食料品の物価高騰による負