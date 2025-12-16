GANG PARADEが、2026年をもって解散することを正式に発表した。 （関連：GANG PARADEは今が最高――最新アルバム『GANG RISE』完全再現ライブ遊び場へ捧げる最大級の愛と覚悟） 同情報は、本日12月16日にZepp Shinjuku (TOKYO)で開催されたワンマンライブ『GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE “THANK YOU, PARADE”』のアンコールで発表されたもの。GANG PARADEは解散発表のタイミングで、メジャ&#12540