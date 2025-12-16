（台北中央社）日本で詐欺容疑で逮捕された台湾人が1年で10倍に達していることが分かった。外交部（外務省）が16日、定例記者会見で明らかにした。いわゆる「闇バイト」を信用し、知らぬ間に犯罪に加担するケースもあったという。外交部は国民に対し、日本現地の法令を順守するよう呼びかけた。記者会見に出席した台湾の対日窓口機関、台湾日本関係協会の林郁慧副秘書長によると、今年初頭以降、「台湾人が詐欺事件への関与の疑い