16日正午ごろ、長岡市の民家の敷地で柿の木に登っている体長約70cmのクマが目撃され、緊急銃猟により駆除されました。 クマが目撃されたのは長岡市濁沢町です。現場は山間地に隣接した集落であり、先週も同じ柿の木で目撃がありました。 ■住民 「今日で(出没が)9日目だから、(先週の)月曜日からずっとここにいる。大きい木の下で寝ていたらしい。」 住民に危害を与える恐れがあったことから、市は委任を受けた鳥獣被害