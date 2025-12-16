駅や看板などに表記され、外国人観光客にとっても欠かせない「ローマ字」。この表記の仕方が、約70年ぶりに見直されます。【写真を見る】「ヘボン式」ではどういう表記に？ローマ字表記「ヘボン式」統一でどう変わる？日本語をアルファベットで記し、国際的に通じやすくすることが目的の「ローマ字表記」。日本では「訓令式」と「ヘボン式」の主に2種類が使われています。例えば「し」で比較してみると、訓令式は「si」、ヘボン式