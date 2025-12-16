コンビニなどでも手軽に買うことが出来るようになっている「和紅茶」。その魅力とは？【写真を見る】コンビニで買える「和紅茶」第1次ブーム到来！世界が注目する「和紅茶」とは？出水麻衣キャスター：実はいま、第1次ブームが来ているという「和紅茶」。和紅茶とは、日本で生産・加工された国産の紅茶のことです。ブームの中、コンビニでも手軽に購入できるようになっています。▼和の紅茶（アサヒ飲料）・無糖アイスティー