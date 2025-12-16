山の中腹部分などを焼いた火災現場＝９日午後６時５５分ごろ、伊勢原市日向伊勢原市と厚木市にまたがる日向山（４０４メートル）で９日に発生した山林火災について、伊勢原市は１６日、鎮火したと発表した。これに伴い、日向方面の登山道の通行止めは１７日以降、順次解除するという。火災は９日午後２時５０分ごろ、同市日向の浄発願寺奥ノ院から西北西の斜面で発生し、周辺の約１・３ヘクタール（速報値）を焼いた。応援要請