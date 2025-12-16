新入社員として入社したばかりの頃は、よく上司から叱られくじけそうになる事も。それから数年後、会社の飲み会でまさかの上司の胸の内を聞かされて！？ 今回はD子さんから聞いた厳しい上司に隠されていた真実エピソードをご紹介します。 心が折れそう！ 厳しさの裏側！！ 信頼と期待の愛のムチ