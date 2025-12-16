今回ご紹介するのはYoutubeで話題になっている姉弟猫アクアさんとフランマさんの日常の一コマ。仲良く一緒に暮らす2匹が遊んでいると次第にヒートアップして…？ 話題となっている映像は記事執筆時点で2万再生を突破。「かわいい！だいすき♡」「頑張れ！」などの声が寄せられています。 【動画：追いかけっこをする２匹のネコ→『噛み逃げ』が起きた結果…思わず笑ってしまう展開】 最初は平和な日常のはずが… 登