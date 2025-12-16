今回紹介するのは、Threadsに投稿されたこたつでのんびり過ごす猫ちゃんの様子。寒い季節ならではの光景ですが、そのくつろぎ方は個性的で多くの人の興味を引きつけたようです。投稿はThreadsにて、16万回以上表示。1.4万件以上のいいねが寄せられていました。 【動画：こたつの中が熱くなってくると→猫がとった『予想外のスタイル』】 こたつの中でぬくぬく…のはずが？ 今回、Threadsに投稿したのは「ねこのかいわれ&る