ロックバンド・ORANGE RANGEの数あるヒット曲の中の1曲「ミチシルベ〜a road home〜」（2004年／5枚目のシングル）が、「M-1グランプリ2025」オリジナルPVのテーマソングに決定した。今回の大会テーマは「漫才万歳」。「漫才」の起源は「万歳（ばんざい）」にあるという原点に立ち返り、話芸が持つ根源的な力と、漫才がもたらす喜びを改めて伝えるテーマとなっている。予想不可能な結果の先にある景色へたどり着けるのは、自分自身