キリンHDとパートナーシップ契約米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手がまた新たな企業の“顔”に就任した。キリンホールディングス株式会社は、大谷が同社が手掛ける「免疫ケア」の推進アンバサダーに就任したことを発表した。第1弾の広告展開として来年1月1日からTVCMなどが展開されることが合わせて発表されると、ファンから「もう敵なしだなぁ」「MLBのランドマーク」などの声があがっている。プラズマ乳酸菌による「免疫