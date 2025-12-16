タレントの上沼恵美子と香取慎吾が１６日放送のフジテレビ系特番「星になったスターたち」（午後７時）に司会として出演。今年亡くなったスターたちをしのんだ。今年９月２日に肺炎のため９０歳で亡くなった女優・吉行和子さんの１３０本以上出演した映画など数々の作品を振り返った上沼は「吉行さんを見ていて、いつも思ってたんです。吉行和子さんの出ている作品はお墨付きやなと思ったんですよ」と口に。「絶対、この作品