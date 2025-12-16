タレント・鳥居みゆき（４４）が雰囲気ガラリな姿をアップした。鳥居は１６日までにインスタグラムを更新し、「うえーこんにちはカラフリーなんすよね」と私服姿をアップ。ピンクの甘めトップスを着用し、首元のパールアクセサリーやメイクも華やかだ。「喫煙所のある現場に感謝の一服ほんとは二服め」と喫煙ショットも投稿したが、ピンクの服でガーリーな雰囲気に。身長１７０センチのスタイルの持ち主で、肌もすべすべ