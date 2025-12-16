JAグループなどが販売したコメの相対取引価格は、過去3番目の高値でした。農林水産省は、JAグループなどの集荷業者が卸売業者などに販売する際の11月のコメの価格が、60kgあたりで2024年の同じ月より1万2000円以上高い3万6493円だったと発表しました。11月までは2カ月連続で最高値を更新していましたが、今回は価格が下がった銘柄米もあり、過去3番目の高値となっています。農水省は、「流通関係者の中で需給が緩和するという見方