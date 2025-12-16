ニューストップ > 国内ニュース > 全国から甘い焼き芋やお芋スイーツが集まるイベント 人気の理由は? ソフトクリーム 市場 イベント スイーツ サツマイモ 香港 島根県 FNNプライムオンライン 全国から甘い焼き芋やお芋スイーツが集まるイベント 人気の理由は? 2025年12月16日 20時54分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 全国から甘い焼き芋やお芋スイーツが集まったイベントが開催されている 黄金色に輝く焼き芋をはじめ、27店舗のお芋スイーツがずらりと並んでいる 人気の理由には日本のサツマイモのブランド化があるという 記事を読む おすすめ記事 【きょうから】すき家、濃厚な旨み＆とろける食感の『サーモン丼』登場 白髪ねぎマヨ＆ねぎ玉も同時販売 2025年12月16日 9時0分 旅先で食べたい「滋賀県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「ホワイト餃子」を抑えた1位は？ 【2025年調査】 2025年12月12日 11時40分 「ぬか×しらす」の“完全食ふりかけ”誕生！忙しい毎日の腸活や栄養補給にも最適 2025年12月10日 20時0分 《新作》ビジュも味も文句なーーーーしッッ♡【ミスド】の「大人気ドーナツ」に注目！ 2025年12月13日 12時3分 不二家、苺の産地や食感にこだわった苺スイーツが登場する「苺フェア」を不二家洋菓子店で開催 2025年12月11日 21時8分