衆院議員の定数削減法案を巡り、高市首相と日本維新の会の吉村代表が16日午後5時45分ごろ、党首会談を行い、2026年の通常国会での成立を目指すことを確認しました。高市首相：来年には成案を得ることができるよう力を合わせていきたいと考えている。日本維新の会・吉村代表：審議をされることなく、この会期の終わりを迎える。非常に私としては残念だと思っている。来年の通常国会において、議員定数削減法案を可決させるべく再度