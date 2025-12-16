ボートレース江戸川の新設タイトル「第1回江戸の祭典」の前検が、16日に行われた。前節で竹本大樹が2度目の江戸川Vを飾った28号機は地元の伏島祐介（35）がゲット。「そんなに重さはなくて、スリット付近はしっかりしていそうな感じがしました。ターンの感じはまだ分からないので、1回乗ってみてからになりますね」と前検の感触を伝えた。