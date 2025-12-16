女優の瀧本美織が公開した１９９０年代に大ブレイクの女性タレントとのショットが話題を呼んでいる。２３日までに自身のＳＮＳを更新した瀧本は、インスタグラムに「ともえちゃん久しぶりに会えた」とつづり、ファッションデザイナーでタレントの篠原ともえとの仲の良さがうかがえるショットをアップ。瀧本が篠原を抱き寄せ笑顔を見せる様子の投稿にファンから多数のいいねが寄せられている。