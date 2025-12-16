Ｊ１・Ｃ大阪のＭＦ喜田陽が１６日、母校である大阪・泉大津市立浜小学校で「ＨＡＮＡＳＡＫＡ授業」を行った。小学４、５年生１０２名に向けて「夢をかなえる」などのテーマで授業を行い、サッカー教室でも交流。給食の時間も生徒たちと過ごした。喜田自らの提案で始まった母校での授業は、昨年に続き２回目の開催となった。校舎を「何も変わっていない（笑）」と懐かしみながら授業場所である体育館に向かうと、生徒たちが自