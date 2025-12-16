再審制度の見直しを検討している法制審議会（法相の諮問機関）の部会が１６日に開かれ、証拠開示を義務化することで合意した。裁判所が検察に対し、証拠の提出を命じなければならないとする規定を創設する案について、部会委員らの意見が一致した。再審制度は、冤罪（えんざい）被害を救うために刑事裁判をやり直す仕組み。１９６６年の静岡県一家４人殺害事件で死刑が確定した袴田巌さん（８９）が昨年、再審無罪となり、救済