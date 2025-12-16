日本テレビ「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？賞金１０００万円ＳＰ」が１６日、放送され、元日テレの羽鳥慎一アナウンサー（５４）は、「ズームイン！！ＳＵＰＥＲ」でコンビを組んでいた後輩で、２０１１年に日テレを退社してフリーに転身した西尾由佳理（４８）と挑戦した。２児の母となった西尾は明るいブラウンの衣装で登場。ＳＮＳ上では「美人すぎるやろ、４８歳で美しすぎる」「４８歳なの？４８歳には見えな