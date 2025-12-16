優勝旅行の出発前に記念撮影する阪神の選手ら＝16日、関西空港2年ぶりにセ・リーグを制した阪神が16日、チャーター便で米ハワイへ優勝旅行に出発した。出発前に関西空港でセレモニーが行われ、就任1年目で栄冠に導いた藤川球児監督は「帰ってくる時には一皮むけて、『2026年いけるぞ』というような優勝旅行にしたい」と笑顔であいさつした。来季から選手会長に就任する村上頌樹投手は「ハワイで楽しんで、今年の疲れを癒やした